Хабибуллин Азат Ханифянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллин Азат Ханифянович

Место рождения

Краснохолмский, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.01.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1964

Отец: не указан

Мать: не указана

Краснохолмский, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.10.1986

Сын: Хабибуллин Алмаз Азатович

Мать ребёнка: Хабибуллина Альбина Кадимовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.12.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабибуллина Альбина Кадимовна

Краснохолмский, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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