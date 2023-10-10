Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1779 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Епистимия Мамонтова

Отец ребёнка: Мамонт Степанович

Фролово, город Фролово, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонт Степанович

Смерть
После 1825
Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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