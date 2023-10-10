Екатерина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Епистимия Мамонтова
Отец ребёнка: Мамонт Степанович
Фролово, город Фролово, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамонт Степанович
Смерть
После 1825
Фролово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область