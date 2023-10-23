Пономарева Анастасия Зиновьевна или Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Анастасия Зиновьевна или Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1901

Дочь: Меньшикова Пелагея Георгиевна

Отец ребёнка: Меньшиков Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
21.09.1905

Сын: Меньшиков Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Меньшиков Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
05.11.1905

Сын: Меньшиков Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Меньшиков Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
11.10.1909

Дочь: Меньшикова Прасковья Георгиевна

Отец ребёнка: Меньшиков Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
1910 ст.

Сын: Меньшиков Степан Егорович

Отец ребёнка: Меньшиков Георгий Андреевич

Кургат, Артинский, Свердловская область
Или 1913
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Георгий Андреевич

Смерть
Неизвестно
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