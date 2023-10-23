Пономарева Анастасия Зиновьевна или Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1901
Дочь: Меньшикова Пелагея Георгиевна
Отец ребёнка: Меньшиков Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
21.09.1905
Сын: Меньшиков Пётр Георгиевич
Отец ребёнка: Меньшиков Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
05.11.1905
Сын: Меньшиков Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Меньшиков Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
11.10.1909
Дочь: Меньшикова Прасковья Георгиевна
Отец ребёнка: Меньшиков Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
1910 ст.
Сын: Меньшиков Степан Егорович
Отец ребёнка: Меньшиков Георгий Андреевич
Кургат, Артинский, Свердловская область
Или 1913
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно