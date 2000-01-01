Вшивцева Марфа Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Марфа Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1840 ст.

Сын: Вшивцев Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Романович

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Гликерия Кондратьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Романович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Степанида Кондратьевна

Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Романович

Рождение ребёнка
06.02.1846 ст.

Сын: Вшивцев Арсений Кондратьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Романович

Рождение ребёнка
24.11.1847 ст.

Сын: Вшивцев Наум Кондратьевич

Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Кондрат Романович

Смерть
После 1850
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