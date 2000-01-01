Вшивцева Марфа Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1840 ст.
Сын: Вшивцев Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Романович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Гликерия Кондратьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Романович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Степанида Кондратьевна
Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Романович
Рождение ребёнка
06.02.1846 ст.
Сын: Вшивцев Арсений Кондратьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Романович
Рождение ребёнка
24.11.1847 ст.
Сын: Вшивцев Наум Кондратьевич
Отец ребёнка: Вшивцев Кондрат Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850