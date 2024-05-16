Шеина (Кобзе) Елена Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1991
Дочь: Толмачёва (Шеина) Маргарита Юрьевна
Отец ребёнка: Шеин Юрий Владиленович
Рождение ребёнка
22.02.1996
Дочь: Шеина Лиана Юрьевна
Отец ребёнка: Шеин Юрий Владиленович
Рождение ребёнка
23.01.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шеин Юрий Владиленович