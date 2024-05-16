Шеина (Кобзе) Елена Юрьевна 11.12.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шеина (Кобзе) Елена Юрьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1970

Пол

Женский

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1970

Отец: Кобзе Юрий Николаевич

Мать: Кобзе (Климова) Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеин Юрий Владиленович

Рождение ребёнка
08.03.1991

Дочь: Толмачёва (Шеина) Маргарита Юрьевна

Отец ребёнка: Шеин Юрий Владиленович

Рождение ребёнка
22.02.1996

Дочь: Шеина Лиана Юрьевна

Отец ребёнка: Шеин Юрий Владиленович

Рождение ребёнка
23.01.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шеин Юрий Владиленович

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