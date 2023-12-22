Шерстюк Мария Евлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.08.1896
Дочь: Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Шерстюк Иван Косьмич
Рождение ребёнка
20.12.1897
Дочь: Шерстюк Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Шерстюк Иван Косьмич
Рождение ребёнка
11.03.1902
Дочь: Шерстюк Матрона Иоанновна
Отец ребёнка: Шерстюк Иван Косьмич
Рождение ребёнка
Около 28.07.1903
Отец ребёнка: Шерстюк Иван Косьмич
Смерть
1913