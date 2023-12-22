Шерстюк Мария Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШерстюк Мария Евлампиевна

Шерстюк Мария Евлампиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1913

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.08.1896

Дочь: Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Шерстюк Иван Косьмич

Рождение ребёнка
20.12.1897

Дочь: Шерстюк Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Шерстюк Иван Косьмич

Рождение ребёнка
11.03.1902

Дочь: Шерстюк Матрона Иоанновна

Отец ребёнка: Шерстюк Иван Косьмич

Рождение ребёнка
Около 28.07.1903

Сын: Шерстюк Петр Иванович

Отец ребёнка: Шерстюк Иван Косьмич

Смерть
1913
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close