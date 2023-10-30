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Вьялкин Иван Яковлевич

Место рождения

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

22.03.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1871

Отец: Вьялкин Яков Тимофеевич

Мать: Вьялкина Анна Никитична

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Вьялкин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Вьялкина Татьяна Иосифовна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.02.1909

Дочь: Павла Ивановна

Мать ребёнка: Вьялкина Татьяна Иосифовна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
15.11.1912

Сын: Вьялкин Яков Иванович

Мать ребёнка: Вьялкина Татьяна Иосифовна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вьялкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Вьялкина Татьяна Иосифовна

Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Татьяна Иосифовна

Смерть
Неизвестно
Грехнев Пал, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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