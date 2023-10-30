Вьялкин Иван Яковлевич
Место рождения
Дата рождения22.03.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1871
Отец: Вьялкин Яков Тимофеевич
Мать: Вьялкина Анна Никитична
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: Вьялкина Татьяна Иосифовна
Рождение ребёнка
27.02.1909
Дочь: Павла Ивановна
Мать ребёнка: Вьялкина Татьяна Иосифовна
Рождение ребёнка
15.11.1912
Мать ребёнка: Вьялкина Татьяна Иосифовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вьялкин Александр Иванович
Мать ребёнка: Вьялкина Татьяна Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно