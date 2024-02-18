Добров Александр Самойлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобров Александр Самойлович

Добров Александр Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1936

Дочь: Климович (Доброва) Маргарита Александровна

Мать ребёнка: Доброва (Кудряшова) Зинаида Алексеевна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.