Добров Александр Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1936
Дочь: Климович (Доброва) Маргарита Александровна
Мать ребёнка: Доброва (Кудряшова) Зинаида Алексеевна
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
Неизвестно