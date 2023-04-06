Рябев Гурий Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Рябев Михаил Сергеев
Мать: Рябева Федора Анисимова
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Рябев Антон Гуриев
Мать ребёнка: Рябева Параскева Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1788