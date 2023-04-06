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Рябев Гурий Михайлов

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Место рождения

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Рябев Михаил Сергеев

Мать: Рябева Федора Анисимова

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Рябев Антон Гуриев

Мать ребёнка: Рябева Параскева Семенова

Белого Городища, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябева Параскева Семенова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Полянской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1788
Полянской, Нолинский уезд, Вятская губерния
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