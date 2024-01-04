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Заббаров Габделькахар

Место рождения

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сания

Мать ребёнка: Бадигульджамал

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульсира

Мать ребёнка: Бадигульджамал

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нажия

Мать ребёнка: Бадигульджамал

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кахаров Нургали

Мать ребёнка: Бадигульджамал

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадигульджамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масружихан

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масружихан

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кахаров Исхак

Мать ребёнка: Масружихан

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кахаров Рахимжан

Мать ребёнка: Масружихан

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кахаров Ибрагим

Мать ребёнка: Масружихан

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кахаров Габдельнасыйр

Мать ребёнка: Масружихан

Верхние Лащи, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масружихан

Смерть
Неизвестно
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