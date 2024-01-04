Заббаров Габделькахар
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сания
Мать ребёнка: Бадигульджамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульсира
Мать ребёнка: Бадигульджамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нажия
Мать ребёнка: Бадигульджамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кахаров Нургали
Мать ребёнка: Бадигульджамал
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадигульджамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Масружихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Масружихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кахаров Исхак
Мать ребёнка: Масружихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кахаров Рахимжан
Мать ребёнка: Масружихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кахаров Ибрагим
Мать ребёнка: Масружихан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Масружихан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Масружихан
Смерть
Неизвестно