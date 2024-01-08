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Белов Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1906

Дата смерти

27.04.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1906

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1937

Сын: Белов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Белова Анастасия Захаровна

Рождение ребёнка
20.06.1941

Сын: Белов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Белова Анастасия Захаровна

Рождение ребёнка
17.08.1947

Сын: Белов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Белова Анастасия Захаровна

Рождение ребёнка
02.02.1951

Сын: Белов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Белова Анастасия Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Маруся Алексеевна

Мать ребёнка: Белова Анастасия Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Раиса Алексеевна

Мать ребёнка: Белова Анастасия Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Князева Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Белова Анастасия Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Анастасия Захаровна

Смерть
27.04.1977
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