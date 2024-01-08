Белов Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1906
Дата смерти27.04.1977
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1906
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1937
Сын: Белов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Белова Анастасия Захаровна
Рождение ребёнка
20.06.1941
Мать ребёнка: Белова Анастасия Захаровна
Рождение ребёнка
17.08.1947
Мать ребёнка: Белова Анастасия Захаровна
Рождение ребёнка
02.02.1951
Сын: Белов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Белова Анастасия Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Маруся Алексеевна
Мать ребёнка: Белова Анастасия Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Раиса Алексеевна
Мать ребёнка: Белова Анастасия Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Князева Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Белова Анастасия Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.04.1977