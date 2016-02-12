Митрофанова (Федянина) Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.06.1937
Дата смерти12.02.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1937
Рождение ребёнка
03.10.1962
Дочь: Митрофанова Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Митрофанов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
19.06.1965
Дочь: Баранова (Митрофанова) Лариса Николаевна
Отец ребёнка: Митрофанов Николай Ефимович
Смерть
12.02.2016