Митрофанова (Федянина) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова (Федянина) Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.06.1937

Дата смерти

12.02.2016

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1937

Отец: Федянин Петр Андрианович

Мать: Федянина (Спицына) Мария Петровна

Рождение ребёнка
03.10.1962

Дочь: Митрофанова Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Митрофанов Николай Ефимович

Рождение ребёнка
19.06.1965

Дочь: Баранова (Митрофанова) Лариса Николаевна

Отец ребёнка: Митрофанов Николай Ефимович

Смерть
12.02.2016

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