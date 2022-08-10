Новичихин Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новичихин Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Новичихин Григорий Семёнович

Мать ребёнка: Новичихина Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новичихина (Неизвестно)

Мать ребёнка: Новичихина Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новичихина (Неизвестно)

Мать ребёнка: Новичихина Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новичихина (Неизвестно)

Мать ребёнка: Новичихина Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новичихин (Неизвестно)

Мать ребёнка: Новичихина Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новичихин Георгий Семёнович

Мать ребёнка: Новичихина Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новичихина Екатерина Семеновна

Мать ребёнка: Новичихина Марфа

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