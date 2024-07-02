Астафьева (Рудак) Любовь Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1956
Рождение ребёнка
26.05.1980
Отец ребёнка: Астафьев Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
09.11.1987
Отец ребёнка: Астафьев Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
06.11.1989
Отец ребёнка: Астафьев Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
30.11.1998
Дочь: (Астафьева) Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Астафьев Юрий Николаевич