Астафьева (Рудак) Любовь Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева (Рудак) Любовь Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1956

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1956

Отец: Рудак Павел Игнатьевич

Мать: Рудак (Щеголева) Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
26.05.1980

Сын: Астафьев Евгений Юрьевич

Отец ребёнка: Астафьев Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
09.11.1987

Сын: Астафьев Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Астафьев Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
06.11.1989

Сын: Астафьев Юрий Юрьевич

Отец ребёнка: Астафьев Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
30.11.1998

Дочь: (Астафьева) Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Астафьев Юрий Николаевич

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