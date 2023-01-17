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Гуселетов Василий Гаврилович

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Место рождения

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Гуселетов Гаврила Исаевич

Мать: Гуселетова Татьяна Александровна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Аграфена Васильевна

Мать ребёнка: Гуселетова Степанида Егоровна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Гуселетов Евстафий Васильевич

Мать ребёнка: Гуселетова Степанида Егоровна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Гуселетов Герасим Васильевич

Мать ребёнка: Гуселетова Степанида Егоровна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Гуселетов Илья Васильевич

Мать ребёнка: Гуселетова Степанида Егоровна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Гуселетова Степанида Егоровна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Степанида Егоровна

Смерть
Неизвестно
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