Гуселетов Василий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Аграфена Васильевна
Мать ребёнка: Гуселетова Степанида Егоровна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Гуселетов Евстафий Васильевич
Мать ребёнка: Гуселетова Степанида Егоровна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Гуселетов Герасим Васильевич
Мать ребёнка: Гуселетова Степанида Егоровна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Гуселетов Илья Васильевич
Мать ребёнка: Гуселетова Степанида Егоровна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Гуселетова Степанида Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно