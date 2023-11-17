Гульфия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галия Наилевна
Отец ребёнка: Наиль Гаязович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данил Наилевич
Отец ребёнка: Наиль Гаязович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лилия Наилевна
Отец ребёнка: Наиль Гаязович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наиль Гаязович