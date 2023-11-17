Гульфия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульфия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галия Наилевна

Отец ребёнка: Наиль Гаязович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данил Наилевич

Отец ребёнка: Наиль Гаязович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лилия Наилевна

Отец ребёнка: Наиль Гаязович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наиль Гаязович

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