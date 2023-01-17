Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.
Сын: Федотов Степан Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Скорее всего родился в другой деревне Медынского уезда.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Груша Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно