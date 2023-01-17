Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

SY
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881 ст.

Сын: Федотов Степан Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Кременское, Медынский муниципальный район, Калужская область
Скорее всего родился в другой деревне Медынского уезда.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Груша Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Кременское, Медынский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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