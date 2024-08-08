Анна Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аким
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Берестов Федот Романович
Рождение ребёнка
01.04.1916 ст.
Дочь: Берестова Мария Федотовна
Отец ребёнка: Берестов Федот Романович
Новый Зирган, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно