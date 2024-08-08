Анна Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аким

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Берестов Федот Романович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Берестов Яков Федотович

Отец ребёнка: Берестов Федот Романович

Рождение ребёнка
01.04.1916 ст.

Дочь: Берестова Мария Федотовна

Отец ребёнка: Берестов Федот Романович

Новый Зирган, Хайбуллинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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