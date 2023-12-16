(Щербакова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
01.08.1883 ст.
Украина, Харьков, Сумская область, Николаевка, Рождество-Богородичная церковь (Николаевка)
Любовь Потаповна Или Алексеевна Бардакова Или Черешкова
Место жительства
Неизвестно
Украина, Харьков, Сумская область, Белополье
Смерть
Неизвестно