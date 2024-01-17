Мальцова Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцова Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Мальцов Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Мальцов Иоанн

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Мальцов Иоанн

Рождение ребёнка
1902

Сын: Мальцов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Мальцов Иоанн

Рождение ребёнка
1904

Сын: Мальцов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Мальцов Иоанн

Место жительства
1906
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцов Иоанн

Смерть
Неизвестно
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