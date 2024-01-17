Мальцова Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Мальцов Иоанн
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Мальцов Иоанн
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Мальцов Иоанн
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Мальцов Иоанн
Место жительства
1906
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мальцов Иоанн
Смерть
Неизвестно