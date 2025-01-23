Типухина Кристина
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Селезнёв Денис
Рождение ребёнка
22.08.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селезнёв Денис
Рождение ребёнка
06.09.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селезнёв Денис