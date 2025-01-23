Типухина Кристина 22.11.1990 — найти родственников по фамилии на Familio
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Типухина Кристина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селезнёв Денис

Рождение ребёнка
22.08.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селезнёв Денис

Рождение ребёнка
06.09.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Селезнёв Денис

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