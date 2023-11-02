Ярош Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Сын: Ярош Иван Иосифович
Отец ребёнка: Ярош Иосиф Петрович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Федосья Иосифовна
Отец ребёнка: Ярош Иосиф Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ярош Иосиф Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ярош Иосиф Петрович
Смерть
Неизвестно