Ярош Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярош Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Ярош Иван Иосифович

Отец ребёнка: Ярош Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Федосья Иосифовна

Отец ребёнка: Ярош Иосиф Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярош Иосиф Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярош Иосиф Петрович

Смерть
Неизвестно
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