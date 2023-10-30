Бондаренко Федот Пантелеймонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Федот Пантелеймонович

Место рождения

Лавы, Чернігівська область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Бондаренко Пантелеймон

Мать: не указана

Лавы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Бондаренко Пётр Федотович

Мать ребёнка: Бондаренко Марфа Николаевна

Лавы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Бондаренко Андрей Федотович

Мать ребёнка: Бондаренко Марфа Николаевна

Лавы, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Бондаренко Степан Федотович

Мать ребёнка: Бондаренко Марфа Николаевна

Лавы, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Марфа Николаевна

Смерть
Неизвестно
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