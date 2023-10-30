Бондаренко Федот Пантелеймонович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Бондаренко Пантелеймон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Сын: Бондаренко Пётр Федотович
Мать ребёнка: Бондаренко Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Бондаренко Андрей Федотович
Мать ребёнка: Бондаренко Марфа Николаевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Бондаренко Степан Федотович
Мать ребёнка: Бондаренко Марфа Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно