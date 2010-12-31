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Абашева Анна Ивановна
Абашева Анна Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.12.2010
Пол
Женский
Отец
Абашев Иван Александрович
1983 г.р.
Мать
Абашева (Болотова) Ирина Владимировна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.2010
Отец:
Абашев Иван Александрович
Мать:
Абашева Ирина Владимировна
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