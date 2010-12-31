Абашева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абашева Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.2010

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.2010

Отец: Абашев Иван Александрович

Мать: Абашева Ирина Владимировна

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