Волков Василий Ефимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Василий Ефимов

Волков Василий Ефимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Волков Ефим Яковлев

Мать: Волкова Евдокия Иванова

Бракосочетание
25.01.1801

Жена: Волкова Наталья Федорова

Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
инвалидной команды Фёдора Комарова дочерью его
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Петр Васильев

Мать ребёнка: Волкова Наталья Федорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close