Волков Василий Ефимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: Волков Ефим Яковлев
Мать: Волкова Евдокия Иванова
Бракосочетание
25.01.1801
Жена: Волкова Наталья Федорова
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область
инвалидной команды Фёдора Комарова дочерью его
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волков Петр Васильев
Мать ребёнка: Волкова Наталья Федорова
Смерть
Неизвестно