(Гулый) Агриппина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гулый) Агриппина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1787 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Гулый Иван Козмин

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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