Латифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Мухаметьвара Мухаметгиреев
Отец ребёнка: Мухаметга(и)рей Ахтямов
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Фатима Мухаметгиреева
Отец ребёнка: Мухаметга(и)рей Ахтямов
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Мухаметга(и)рей Ахтямов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно