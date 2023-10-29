Латифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Мухаметьвара Мухаметгиреев

Отец ребёнка: Мухаметга(и)рей Ахтямов

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Фатима Мухаметгиреева

Отец ребёнка: Мухаметга(и)рей Ахтямов

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Мирсаяф Мухаметгиреев

Отец ребёнка: Мухаметга(и)рей Ахтямов

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухаметга(и)рей Ахтямов

Смерть
Неизвестно
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