Павлова (Левша) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлова (Левша) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

31.10.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1909

Отец: Левша Алексей Алексеевич

Мать: Левша Анна Дмитриевна

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
14.03.1936

Дочь: Работнова Флора Александровна

Отец ребёнка: Павлов Александр Степанович

Рождение ребёнка
01.02.1939

Дочь: Андреева Светлана Александровна

Отец ребёнка: Павлов Александр Степанович

Рождение ребёнка
27.12.1946

Дочь: Мусихина Нина Александровна

Отец ребёнка: Павлов Александр Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Александр Степанович

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-химик, Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского
Место жительства
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область
Смерть
Неизвестно
Обнинск, город Обнинск, Калужская область