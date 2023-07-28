Павлова (Левша) Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения31.10.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1909
Отец: Левша Алексей Алексеевич
Мать: Левша Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.03.1936
Дочь: Работнова Флора Александровна
Отец ребёнка: Павлов Александр Степанович
Рождение ребёнка
01.02.1939
Дочь: Андреева Светлана Александровна
Отец ребёнка: Павлов Александр Степанович
Рождение ребёнка
27.12.1946
Дочь: Мусихина Нина Александровна
Отец ребёнка: Павлов Александр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер-химик, Физико-энергетический институт имени А. И. Лейпунского
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно