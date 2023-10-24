Васильев Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1963
Отец: Васильев Василий
Мать: Васильева Нина
Рождение ребёнка
10.12.1993
Сын: Васильев Иван Владимирович
Мать ребёнка: Васильева Марина Петровна
Рождение ребёнка
02.10.2007
Сын: Васильев Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Васильева Марина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Васильева Валентина Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно