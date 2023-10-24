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Васильев Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1963

Отец: Васильев Василий

Мать: Васильева Нина

Рождение ребёнка
10.12.1993

Сын: Васильев Иван Владимирович

Мать ребёнка: Васильева Марина Петровна

Рождение ребёнка
02.10.2007

Сын: Васильев Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Васильева Марина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Васильева Валентина Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Марина Петровна

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