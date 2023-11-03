Ревякина Раиса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.03.1978
Дочь: Сошникова Олеся Николаевна
Отец ребёнка: Ревякин Николай Николаевич
Рождение ребёнка
23.12.1981
Дочь: Кочарян Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Ревякин Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно