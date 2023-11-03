Ревякина Раиса Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревякина Раиса Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1956

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.03.1978

Дочь: Сошникова Олеся Николаевна

Отец ребёнка: Ревякин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
23.12.1981

Дочь: Кочарян Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Ревякин Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ревякин Николай Николаевич

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