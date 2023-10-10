Яковкин Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.04.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1927
Сын: Яковкин Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Яковкина Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковкина-Попадьина Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Яковкина Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковкина-Понаморева Мария Николаевна
Мать ребёнка: Яковкина Анисья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковкина Анисья Ивановна
Смерть
?.04.1943