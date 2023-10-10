Яковкин Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковкин Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1927

Сын: Яковкин Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Яковкина Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковкина-Попадьина Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Яковкина Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковкина-Понаморева Мария Николаевна

Мать ребёнка: Яковкина Анисья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковкина Анисья Ивановна

Смерть
?.04.1943
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