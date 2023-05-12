Конина (Семёнова) Елена Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конина (Семёнова) Елена Станиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1965

Пол

Женский

Отец

Мать

1934 г.р.

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1965

Отец: Семёнов Станислав Куприянович

Мать: Московкина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
27.11.1984

Сын: Конин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Конин Николай Александрович

Рождение ребёнка
18.07.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конин Николай Александрович

город Янгиюль Ташкентской области