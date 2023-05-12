Конина (Семёнова) Елена Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1965
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1965
Рождение ребёнка
27.11.1984
Сын: Конин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Конин Николай Александрович
Рождение ребёнка
18.07.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Конин Николай Александрович
город Янгиюль Ташкентской области