Etchart Monje (Kaempffer Villagrán) Ana Rosa
Место рожденияSantiago, Region Metropolitana, Chile
Дата рождения04.06.1902
Дата смерти10.11.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1902
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Etchart Monje Martín
Рождение ребёнка
21.09.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Etchart Monje Martín
Смерть
10.11.1984