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Etchart Monje (Kaempffer Villagrán) Ana Rosa

Место рождения

Santiago, Region Metropolitana, Chile

Дата рождения

04.06.1902

Дата смерти

10.11.1984

Пол

Женский

Отец

1858 г.р.

Мать

1869 г.р.

Муж

1901 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
04.06.1902

Отец: Kaempffer Von Suckow Enrique Augusto

Мать: Kaempffer Von Suckow (Villagrán Reveco) Ana Rosa

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Etchart Monje Martín

Рождение ребёнка
21.09.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Etchart Monje Martín

Смерть
10.11.1984

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