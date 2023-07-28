Трипольская (Авдюшина) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трипольская (Авдюшина) Антонина Васильевна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

15.09.1935

Дата смерти

07.11.1975

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1935

Отец: Авдюшин Василий Михайлович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трипольский Анатолий Гавриилович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трипольский Анатолий Гавриилович

Смерть
07.11.1975