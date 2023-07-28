Трипольская (Авдюшина) Антонина Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1935
Дата смерти07.11.1975
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1935
Отец: Авдюшин Василий Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трипольский Анатолий Гавриилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.1975