Коваленко Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коваленко Иван
Мать: Коваленко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коваленко Николай Михайлович
Мать ребёнка: Коваленко Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Коваленко Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коваленко Галина
Смерть
Неизвестно