Коваленко Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коваленко Иван

Мать: Коваленко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коваленко Николай Михайлович

Мать ребёнка: Коваленко Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Коваленко Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Галина

Смерть
Неизвестно