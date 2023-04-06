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Дарья Филиппова

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Место рождения

Глотаево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1773 ст.

Дата смерти

Между 1835 и 1849 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Глотаево, Домодедово, Московская область
Ист.: ИВ Ф.203 О.747 Д.1045; Ревизские сказки по 7 ревизии за 1816г. (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.177)
Рождение ребёнка
1804 ст.

Дочь: Агафья Иванова

Отец ребёнка: Иван большой Афанасьев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Ист.: Ревизские сказки по 7 ревизии за 1816г. (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.177)
Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Епифан Иванов

Отец ребёнка: Иван большой Афанасьев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Ист.: Ревизские сказки по 6 и 7 ревизиям за 1811 и 1816 гг (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.20 и Д.177)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван большой Афанасьев

Смерть
Между 1835 и 1849 ст.
Глотаево, Домодедово, Московская область
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