Дарья Филиппова
Место рождения
Дата рождения1773 ст.
Дата смертиМежду 1835 и 1849 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1773 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Ист.: ИВ Ф.203 О.747 Д.1045; Ревизские сказки по 7 ревизии за 1816г. (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.177)
Рождение ребёнка
1804 ст.
Дочь: Агафья Иванова
Отец ребёнка: Иван большой Афанасьев
Ист.: Ревизские сказки по 7 ревизии за 1816г. (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.177)
Рождение ребёнка
1806 ст.
Сын: Епифан Иванов
Отец ребёнка: Иван большой Афанасьев
Ист.: Ревизские сказки по 6 и 7 ревизиям за 1811 и 1816 гг (ЦГА г.Москвы Ф.51 О.8 Д.20 и Д.177)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1835 и 1849 ст.