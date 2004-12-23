Туманов Геннадий Никандрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманов Геннадий Никандрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1949

Дата смерти

23.12.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
23.12.2004
Рождение ребёнка
31.05.2005 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туманова Елена Григорьевна

Иркутская область, г Нижнеудинск
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