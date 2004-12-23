Туманов Геннадий Никандрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1949
Дата смерти23.12.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
23.12.2004
Рождение ребёнка
31.05.2005 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Туманова Елена Григорьевна
Иркутская область, г Нижнеудинск