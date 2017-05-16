Тальянова Вера Павловна
Место рожденияПензенская обл.,Наровчатский р-н, с.Наровчат (бывш.Старая Сотня)
Дата рождения08.12.1946
Дата смерти16.05.2017
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1946
Пензенская обл.,Наровчатский р-н, с.Наровчат (бывш.Старая Сотня)
Рождение ребёнка
06.02.1967
Сын: Тальянов Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Тальянов Геннадий Петрович
Рождение ребёнка
13.02.1977
Дочь: Сергачева Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Тальянов Геннадий Петрович
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.05.2017