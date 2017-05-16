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Тальянова Вера Павловна

Место рождения

Пензенская обл.,Наровчатский р-н, с.Наровчат (бывш.Старая Сотня)

Дата рождения

08.12.1946

Дата смерти

16.05.2017

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1946

Отец: Послушаев Павел Степанович

Мать: Послушаева Пелагея Ивановна

Пензенская обл.,Наровчатский р-н, с.Наровчат (бывш.Старая Сотня)
Рождение ребёнка
06.02.1967

Сын: Тальянов Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Тальянов Геннадий Петрович

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
13.02.1977

Дочь: Сергачева Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Тальянов Геннадий Петрович

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тальянов Геннадий Петрович

Смерть
16.05.2017
Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
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