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Ткаченко Александр Никитьевич

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

06.09.1930

Дата смерти

07.11.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1930

Отец: Ткаченко Никита Пантелеевич

Мать: Ткаченко Анна Алексеевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.08.1957

Сын: Ткаченко Сергей Александрович

Мать ребёнка: Ткаченко Евгения Григорьевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
18.08.1959

Сын: Ткаченко Андрей Александрович

Мать ребёнка: Ткаченко Евгения Григорьевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ткаченко Евгения Григорьевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
07.11.1975
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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