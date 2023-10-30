Ткаченко Александр Никитьевич
Место рождения
Дата рождения06.09.1930
Дата смерти07.11.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1930
Рождение ребёнка
18.08.1957
Сын: Ткаченко Сергей Александрович
Мать ребёнка: Ткаченко Евгения Григорьевна
Рождение ребёнка
18.08.1959
Сын: Ткаченко Андрей Александрович
Мать ребёнка: Ткаченко Евгения Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.11.1975