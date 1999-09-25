Киселева Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.09.1928
Дата смерти25.09.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1954
Сын: Киселев Игорь
Отец ребёнка: Киселев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Киселев Николай
Смерть
25.09.1999
Ташкент, Узбекистан
Причина смерти: Естественная смерть/старость