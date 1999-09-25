Киселева Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.09.1928

Дата смерти

25.09.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1954

Сын: Киселев Игорь

Отец ребёнка: Киселев Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Николай

Смерть
25.09.1999
Ташкент, Узбекистан
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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