Алямов Хасян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алямов Хасян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1951

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1951

Отец: Алямов Мубин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1995
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