Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти01.09.1818
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До ?.03.1816
Жена: Татьяна Куприяновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.09.1818