Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

01.09.1818

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Жестков Георгий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Жестков Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До ?.03.1816

Жена: Татьяна Куприяновна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
01.09.1818
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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