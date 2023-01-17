Коковкина (Коковкина) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коковкина (Коковкина) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1866

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1890

Сын: Коковкин Михаил Ильич

Отец ребёнка: Коковкин Илья Иванович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Коковкин Иван Ильич

Отец ребёнка: Коковкин Илья Иванович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Коковкин Дмитрий Ильич

Отец ребёнка: Коковкин Илья Иванович

Рождение ребёнка
27.07.1903

Сын: Коковкин Николай Ильич

Отец ребёнка: Коковкин Илья Иванович

Лычово, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коковкин Иван

Отец ребёнка: Коковкин Илья Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коковкин Василий Ильич

Отец ребёнка: Коковкин Илья Иванович

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