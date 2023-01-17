Коковкина (Коковкина) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Коковкин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Коковкин Иван Ильич
Отец ребёнка: Коковкин Илья Иванович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Коковкин Илья Иванович
Рождение ребёнка
27.07.1903
Отец ребёнка: Коковкин Илья Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коковкин Иван
Отец ребёнка: Коковкин Илья Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Коковкин Илья Иванович