Сквирский Леонид Моисеевич
Место рождения
Дата рождения17.06.1910
Дата смерти29.11.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1934
Дочь: Мороз Мура Леонидовна
Мать ребёнка: Сквирская Елизавета Беруховна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Сквирский Валерий Леонидович
Мать ребёнка: Сквирская Елизавета Беруховна
Смерть
29.11.1990
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область