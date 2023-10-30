Сквирский Леонид Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сквирский Леонид Моисеевич

Место рождения

Катеринополь, Черкаська область

Дата рождения

17.06.1910

Дата смерти

29.11.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Катеринополь, Черкаська область
Рождение ребёнка
15.05.1934

Дочь: Мороз Мура Леонидовна

Мать ребёнка: Сквирская Елизавета Беруховна

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Сквирский Валерий Леонидович

Мать ребёнка: Сквирская Елизавета Беруховна

Харьков, Харківська область
Смерть
29.11.1990
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
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