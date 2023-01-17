Сумпаков Кузьма (Косьма) Ефимович
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Сумпаков Ефим Никитин
Мать: Сумпаков Анна
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Сумпакова Домна
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: Сумпакова Домна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Сумпаков Иван Космин
Мать ребёнка: Сумпакова Домна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Сумпакова Домна
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Сумпакова Домна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Сумпакова Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сумпакова Домна
Смерть
Неизвестно