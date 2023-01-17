Сумпаков Кузьма (Косьма) Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумпаков Кузьма (Косьма) Ефимович

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Место рождения

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Сумпаков Ефим Никитин

Мать: Сумпаков Анна

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1804

Сын: Сумпаков Алексей Косьмин

Мать ребёнка: Сумпакова Домна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Сумпаков Осип Косьмин

Мать ребёнка: Сумпакова Домна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Сумпаков Иван Космин

Мать ребёнка: Сумпакова Домна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Сумпаков Михаил Косьмин

Мать ребёнка: Сумпакова Домна

Рождение ребёнка
1814

Сын: Сумпаков Федор Космин

Мать ребёнка: Сумпакова Домна

Рождение ребёнка
1816

Сын: Сумпаков Василий Косьмин

Мать ребёнка: Сумпакова Домна

Долматово, Левашевская волость, Костромской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сумпакова Домна

Смерть
Неизвестно
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