Князева (Исаева) Наталия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнязева (Исаева) Наталия Никитична

Князева (Исаева) Наталия Никитична

Место рождения

Горная Пролейка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Горная Пролейка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
02.05.1903 ст.

Муж: Князев Василий Васильевич

Горная Пролейка, Дубовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
28.02.1904 ст.

Сын: Князев Гавриил Васильевич

Отец ребёнка: Князев Василий Васильевич

Пролейка, Елховский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно