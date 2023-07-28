Князева (Исаева) Наталия Никитична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.05.1903 ст.
Рождение ребёнка
28.02.1904 ст.
Сын: Князев Гавриил Васильевич
Отец ребёнка: Князев Василий Васильевич
Пролейка, Елховский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно