Мухин Александр 20.09.1957 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМухин Александр

Мухин Александр

avatar

Место рождения

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.09.1957

Дата смерти

25.07.2007

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1936 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1957

Отец: Мухин Фёдор

Мать: Мухина (Касьянова) Нина

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1993

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
25.07.2007
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район

Мы используем куки для улучшения работы сайта.