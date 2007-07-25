Мухин Александр
Место рождения
Дата рождения20.09.1957
Дата смерти25.07.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1957
Отец: Мухин Фёдор
Мать: Мухина (Касьянова) Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.10.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.10.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.07.2007
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Красный Яр сельское поселение, Стерлитамакский район