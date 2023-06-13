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Акаемов Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Акаемов Павел

Мать: не указана