Таныгин Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таныгин Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.06.1952

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Таныгин Владимир Петрович

Мать: Таныгина Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таныгина Марина Александровна

Мать ребёнка: Таныгина Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таныгина Нина Александровна

Мать ребёнка: Таныгина Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таныгина Лидия

Смерть
?.06.1952
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