Таныгин Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.06.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Таныгин Владимир Петрович
Мать: Таныгина Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таныгина Марина Александровна
Мать ребёнка: Таныгина Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таныгина Нина Александровна
Мать ребёнка: Таныгина Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таныгина Лидия
Смерть
?.06.1952