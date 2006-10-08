Миловидов Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1919
Дата смерти08.10.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1919
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1945
Рождение ребёнка
13.04.1949
Рождение ребёнка
12.06.1954
Сын: Миловидов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Миловидова (Чернолобова) Ольга Ивановна
Смерть
08.10.2006