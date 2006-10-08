Миловидов Алексей Алексеевич 02.02.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Миловидов Алексей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1919

Дата смерти

08.10.2006

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1885 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

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1954 г.р.
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Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1919

Отец: Миловидов Алексей Иванович

Мать: Миловидова (Смирнова) Клавдия Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миловидова (Чернолобова) Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миловидова (Чернолобова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миловидова (Чернолобова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
13.04.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миловидова (Чернолобова) Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
12.06.1954

Сын: Миловидов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Миловидова (Чернолобова) Ольга Ивановна

Смерть
08.10.2006

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